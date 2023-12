Lista de celulares que vão ficar sem WhatsApp a partir do 1 de janeiro

Modelos antigos não suportarão novas atualizações da plataforma de mensagens instantâneas

Gabriella Licia - 14 de dezembro de 2023

Usuários terão que ficar atentos para não perderem os serviços do WhatsApp. (Foto: Ilustração/Anton/Pexels)

O WhatsApp continua sendo um dos aplicativos mais utilizados em todo o planeta para troca de mensagens instantâneas e, diariamente, segue recebendo novas atualizações para os usuários.

Mais de 100 bilhões de mensagens são enviadas todos os dias no mundo todo e agora existe até mesmo a opção de fazer chats de voz com todos os integrantes de um grupo, além de evitar que eles saibam que você está “online”.

No entanto, a grande problemática é que, com essas novidades, as atualizações acabam se tornando avançadas demais para alguns modelos de telefone mais antigos.

Logo, a partir de 2024, os smartphones Android que tiverem apenas o Android 4.1 ou inferior que isso, o aplicativo Meta não conseguirá receber atualizações, tampouco ser aberto.

Abaixo, separamos uma lista de modelos, com suas respectivas marcas, para ficar atento. Se o seu estiver presente, as notícias não são tão boas.

Lista de celulares que vão ficar sem WhatsApp a partir do 1 de janeiro:

Samsung Galaxy Núcleo

Samsung Galaxy Tendência Lite

Samsung Galaxy Ás 2

Mini Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Tendência II

Capa Samsung Galaxy X 2.

LG Optimus L3 II Duplo

LG Optimus L5II

LG Optimus F5

LG Optimus L3II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Duplo

LG Optimus L7 duplo

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2II

LG Optimus L4II

LG Optimus F6

LG promulgar

LG Lúcido 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Companheiro

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956-UMI X2

ZTE Grand S Flex

Grande memorando da ZTE

Faea F1THL W8

Wiko Cink Cinco

Winko Noite Negra

Archos 53 Platina

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Como precaução para evitar interrupções no uso do WhatsApp, é aconselhável verificar se há atualizações disponíveis para o seu smartphone na seção de Configurações. Certifique-se de instalar qualquer sistema operacional pendente, se houver, baixando-o e permitindo que o dispositivo móvel conclua o processo.

Além disso, se o seu dispositivo estiver na lista de dispositivos suportados, é recomendável realizar um backup alguns dias antes de 1º de janeiro de 2024. Isso ajudará a prevenir a perda de documentos importantes ou conversas que você valoriza.

