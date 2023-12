Policiais que rejeitaram suborno e enquadraram bandido em Anápolis são homenageados na Alego

Suspeito teve como alvo família enlutada e tentou comprar os militares para conseguir liberdade

Augusto Araújo - 14 de dezembro de 2023

Policiais foram homenageados na Alego após rejeitarem suborno. (Foto: Reprodução/Instagram)

Dois policiais militares de Anápolis foram homenageados pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) nesta quinta-feira (14), após filmarem uma tentativa de suborno cometida por um bandido que tentava se safar.

O cabo Thassio Ferreira do Nascimento e o soldado Dhiego Campos Pimentel, comandados pelo tenente-coronel Geraldo Flávio Syrio Carneiro, do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM), receberam a honraria das mãos do deputado Amilton Filho (MDB), em sessão solene.

Ao Portal 6, cabo Nascimento, autor das imagens, explicou que o caso ocorreu no dia 08 de outubro, na Vila Jaiara.

Um dia antes, um senhor faleceu na região e a família toda se reuniu para fazer o velório na casa dele. Após a cerimônia, todos foram embora, deixando a casa vazia.

Mas quando voltaram na manhã seguinte, não havia quase nenhum pertence para trás – criminosos tinham furtado tudo durante a madrugada.

Dessa forma, os familiares acionaram a PM, que conseguiu localizar o veículo utilizado no delito e identificou o suspeito.

O homem, que já tinha extensa ficha criminal – por crimes como homicídio, roubo e furto – e estava no regime semiaberto, confessou ter ajudado a furtar a residência do senhor falecido.

Depois de registrar o caso na Central de Flagrantes, os policiais conduziram o suspeito para o Instituto Médico Legal (IML) para procedimento padrão de exame de corpo de delito.

Foi nesse momento em que o criminoso teria tentado ‘comprar a própria liberdade’.

“Ele viu que eu tinha deixado meu celular pessoal no carro e disse que faria um PIX de R$ 6 mil, sendo metade para mim e para meu parceiro, se a gente liberasse ele. Mas eu estava com o celular funcional da polícia e comecei a gravar tudo, dando corda para que ele falasse e não ficasse a nossa palavra contra a dele”, explicou o policial.

Após juntar provas o suficiente, os policiais afirmaram ao suspeito que a conversa tinha sido filmada e que ele iria responder por mais um crime, o de corrupção – além de furto e receptação.

Dois meses depois do caso, e após ter recebido a Medalha de Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, Nascimento destacou que o sentimento é de gratidão pelo reconhecimento.

“A gente não trabalha para ser homenageado, mas quando isso acontece é muito bacana. Queremos demonstrar que tem muito policial que se esforça, que faz um trabalho correto. A gente divulgou isso porque é importante mostrar as coisas boas também”, concluiu.