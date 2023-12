3 filmes originais da Netflix que foram premiadas no Oscar

O evento não é apenas uma noite de glamour e elegância, mas também um reflexo da evolução da indústria cinematográfica

Ruan Monyel - 15 de dezembro de 2023

(Foto: Divulgação/Netflix)

O Oscar é a premiação mais importante do mundo do cinema, realizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos. A estatueta representa o ápice do reconhecimento e celebração da sétima arte, a cerimônia anual é extremamente aguardada, atraindo a atenção global e destacando as melhores produções do ano.

O evento não é apenas uma noite de glamour e elegância, mas também um reflexo da evolução da indústria cinematográfica ao longo dos anos, e devido a alguns critérios específicos para participação na premiação, como a exibição do longa em salas de cinema, os filmes que vem do streaming e concorrem, geram uma grande discussão entre os cineastas.

Trabalhadores da sétima arte acreditam que colocar produções originais dos streamings na competição, de certa forma, desvalorizam aquilo que é produzido e distribuído exclusivamente nas salas de exibição, por outro lado, a Academia vem trabalhando a inclusão e diversidade dentro da indústria, e valorizar obras produzidas para o mundo streaming é uma forma de popularizar grandes filmes.

A Netflix tem se destacado cada vez mais no cenário cinematográfico, produzindo filmes originais que não apenas cativam o público, mas também recebem reconhecimento da crítica. No Oscar, a plataforma já teve filmes originais premiados que merecem mais reconhecimento dos amantes de grandes produções. Abaixo estão três indicações com histórias inesquecíveis.

1. Roma (2018)

A obra intitulada Roma, dirigida pelo renomado cineasta mexicano Alfonso Cuarón, foi indicada a 10 estatuetas e levou para casa três prêmios, sendo eles, melhor direção, melhor fotografia e melhor filme internacional.

Este filme emotivo e visualmente deslumbrante oferece uma visão íntima da vida de uma empregada doméstica no México da década de 1970, ela fazia de tudo pela família da qual cuidava. Um detalhe importante, que torna a narrativa ainda mais sensível, é que esse foi o primeiro trabalho da atriz principal da obra, Yalitza Aparicio, e o filme foi gravado em ordem cronológica para que ela se familiarizasse com as câmeras no decorrer da narrativa.

2. História de um Casamento (2019)

História de um Casamento não é um filme para todos os públicos, dirigido por Noah Baumbach, a narrativa mergulha profundamente na complexidade no processo de divórcio de um casal interpretado pelos brilhantes Adam Driver e Scarlett Johansson. Com diálogos complexos e profundos, o longa é uma jornada emocional que explora os altos e baixos de um casamento que desmorona.

Indicado a seis categorias do Oscar, a história com um ritmo lento e uma narrativa densa, acabou levando apenas uma estatueta, que coroou a atuação de Laura Dern como melhor atriz coadjuvante.

3. Nada Novo no Front (2022)

A adaptação cinematográfica do romance de mesmo novo do autor Erich Maria Remarque, dirigida por Lewis Milestone, narra de uma maneira impactante os horrores da Primeira Guerra Mundial, sob a perspectiva dos soldados alemães, através de um grupo de jovens estudantes da Alemanha que decidem se alistar voluntariamente para lutar na Frente Ocidental durante o confronto.

O filme foi indicado a sete categorias e acabou levando quatro estatuetas, de melhor filme internacional, trilha sonora, design de produção e fotografia.

Agora é só entrar na sua conta da plataforma e se preparar para grandiosas histórias dignas dos prêmios que receberam.

Ruan Monyel é publicitário, pós-graduando em direção de arte e amante do universo audiovisual. Escreve todas as sextas-feiras. Siga a coluna no Instagram @proximo.filme.