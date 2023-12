6 mensagens de WhatsApp para enviar depois de sair com alguém e surpreender

Esses recados são certeiros para fisgar de vez o coração de suas conquistas amorosas

Ruan Monyel - 15 de dezembro de 2023

(Foto: Ilustração/DT Network/WhatsApp)

Sabe aquele datezinho que nos faz pensar por dias o quão incrível ele foi? Existem algumas mensagens ideais para mandar no WhatsApp depois de sair com alguém para um encontro magnífico.

Esses recados são certeiros para fisgar de vez o coração de suas conquistas amorosas. Terminar uma noite incrível com a mensagem certa é a chave para se tornar uma pessoa inesquecível.

Por mais simples que essa atitude seja, ela pode transmitir inúmeros sentimentos em suas entrelinhas, além de demonstrar a importância dos momentos compartilhados no encontro. Ficou curioso? Leia e descubra.

1. Oi, queria agradecer novamente pela noite incrível que tivemos. Sua companhia foi maravilhosa.

Agradecer a companhia e os momentos compartilhados, por mais singelo que seja, demonstra a importância do encontro.

Essa atitude vai deixar a pessoa do outro lado da tela com um largo sorriso no rosto.

2. Ei, estou rindo sozinho aqui lembrando daquela piada que você contou ontem à noite. Mal posso esperar para repetir a dose!

Relembrar os detalhes que tornaram a noite especial é uma maneira única de causar boas impressões.

Afinal, aquele que se importa até com as piadas bobas ditas em uma conversa aleatória, deve ser mantido por perto.

3. Estava aqui de bobeira e me lembrei da maravilhosa noite que tivemos juntos, não consigo parar de pensar em você.

Para os mais românticos, apelar para mensagens de carinho e afeto é uma escolha que vai surpreender.

Afinal, em um mundo em que os prazeres são fáceis, o romantismo está cada vez mais escasso.

4. Oi, já estou pensando no nosso próximo encontro. Alguma sugestão de lugar que gostaria de conhecer?

Mostrar interesse em um novo date é uma atitude positiva quando existe interesse.

Peça sugestões de lugares ou simplesmente surpreenda sua conquista amorosa com um jantar incrível.

5. Sabe, percebi algo ontem. Acho que compartilhamos um interesse por aquela banda!

Pontuar os gostos em comum após um encontro é essencial para não deixar o assunto morrer.

Essa é uma excelente estratégia para conhecer alguém ainda melhor, e o seu interesse em querer saber mais, vai arrancar longos sorrisos de quem está do outro lado.

6. Quero te contar que adorei a forma como se vestiu ontem. Foi algo que me chamou muito a atenção, e mal posso esperar para descobrir mais coisas incríveis sobre você.

Fazer elogios é sempre uma excelente maneira de causar boas impressões e deixar sua futura conquista toda bobinha.

Lembre-se de personalizar as mensagens de acordo com a sua experiência e o que achar mais adequado ao contexto do encontro. Seja autêntico.

