Moradores de bairro de Anápolis denunciam que estão há mais de uma semana sem água

"Falaram que consta água normalizada, mas o bairro inteiro segue na seca", desabafou uma entrevistada

Samuel Leão - 15 de dezembro de 2023

Moradores denunciam falta de água em Anápolis.(Foto: Agência Brasil/EBC)

Desde o dia 07 de dezembro, moradores do Bairro Residencial Morumbi, em Anápolis, lidam com a falta de água na região.

Ao Portal 6, moradores apontaram que a situação tem atrapalhado os afazeres cotidianos e que, apesar de tentarem por todas as vias possíveis, não são atendidos.

“Ligamos muito na Saneago, no começo eles falavam que estavam arrumando reservatório e a água estaria estabelecida às 18h. No entanto, pararam de nos atender ou deixam só tocando música na linha”, apontou Larissa Gomes.

Outro meio utilizado foi o aplicativo da empresa, que registra as primeiras denúncias, iniciadas quando as reservas domésticas começaram a acabar. Isso teria ocorrido 3 dias após a interrupção, no dia 10 de dezembro.

“Passado dias eles atenderam e pediram para esperar 24h, que então seria restabelecido, mas não deu em nada. Tentei contato novamente e, de ontem para hoje (15) falaram que consta água normalizada, mas o bairro inteiro segue na seca”, desabafou.

A reportagem entrou em contato com a Saneago e a empresa afirmou que o Residencial Morumbi é abastecido pelo Sistema DAIA, administrado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) – que está passando por manutenção.

Apesar da reclamação dos moradores, a Saneago diz que a troca de filtros da estação de tratamento de água reduz a produção em alguns momentos do dia. Conforme a empresa, reservatório estaria atuando, nesta sexta-feira (15), com a capacidade normal de armazenamento.