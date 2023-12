Quatro pessoas morrem e três ficam feridas em gravíssimo acidente entre van e ônibus

Impacto foi tão violento que fez com que o teto da van fosse arrancada

Maria Luiza Valeriano - 15 de dezembro de 2023

Uma criança está entre os feridos (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um acidente entre um ônibus e uma van ocorrido na manhã desta sexta-feira na BR-020, deixa quatro pessoas mortas e três feridas. A colisão fatal ocorreu por volta das 06h, no município de Alvorada do Norte.

Às 06h20, uma van trafegava pela BR-020, saindo da cidade de Valparaíso de Goiás, no leste goiano, em direção a Riacho Frio (PI) se chocou contra a lateral de um ônibus que estava indo em direção à Goiânia.

O impacto foi tão violento que fez com que o teto da van fosse arrancada. De cinco passageiros, quatro foram a óbito e uma criança foi encaminhada ao Hospital Municipal de Alvorada do Norte e se encontra com estado estável.

Já o ônibus, que transportava 21 pessoas, perdeu a direção com a colisão e saiu da pista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo não tombou e os passageiros não apresentaram lesões graves.

“Apenas o motorista e uma passageira tiveram lesões leves e foram encaminhados ao Hospital Municipal Alvorada do Norte”, destacou o Capitão do Corpo de Bombeiros Salathyel Gomes.

Diante do caso, o oficial apontou para a necessidade de maiores cuidados ao dirigir durante o período de férias, momento em que há um aumento de veículos nas estradas.