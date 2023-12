Sucesso nacional, Falamansa faz show de graça em Aparecida de Goiânia

Evento será realizado neste sábado (16) e também contará com a participação de diversos outros artistas

Augusto Araújo - 15 de dezembro de 2023

Tato, cantor do grupo de forró Falamansa. (Foto: Captura/Instagram)

Conhecido em todo o Brasil, o grupo de forró Falamansa irá se apresentar em Aparecida de Goiânia de forma totalmente gratuita para a população.

Com 25 anos de estrada, a banda promete embalar o público com sucessos como “Rindo à Toa”, “Xote dos Milagres”, “Xote da Alegria” e “Oh! Chuva”.

O show faz parte das atrações do Circuito Gastrô Aparecida, organizado pela Prefeitura do município, onde serão reunidos pratos variados de 20 restaurantes goianos.

Assim, os visitantes poderão desfrutar de iguarias típicas da culinária local, desde o sofisticado ao popular, ao som de muita música.

O evento também integra a programação do “Natal Luz de Aparecida”, e terá início a partir das 17h30 deste sábado (15), no estacionamento da Associação Comercial e Industrial (ACIAG), localizada no Setor Residencial Village Garavelo.

Na ocasião, se apresentarão ainda os artistas Samba Paris, Brunno Oliveira, Rainy Ágatha e Rock 62.