Com ajuda de bombeiros, pai faz parto de bebê em casa após esposa ser dispensada de hospital

"Chegamos bem no momento do nascimento e realizamos todos os cuidados necessários", relatou sargento que atendeu o caso

Samuel Leão - 16 de dezembro de 2023

Após ser atendido pelo Corpo de Bombeiros, casal foi encaminhado para a Santa Casa de Anápolis. (Foto: Captura)

Duas horas após ser dispensada de um hospital de Anápolis, sob a afirmação de que ainda “não estava na hora de ganhar o bebê”, uma gestante acabou tendo o parto realizado com apoio do marido, na própria casa.

O caso aconteceu no final da tarde deste sábado (16), no bairro Flor do Cerrado, em Anápolis, e chamou a atenção de vários moradores que vivem na região.

Ao Portal 6, o sargento Claudiomar, que fez parte da equipe que realizou o atendimento presencial do caso, explicou como se deu a situação.

“Fomos acionados pelo rádio para atender uma gestante em trabalho de parto. Nós estávamos no Jardim das Américas, e ela mora no Flor do Cerrado. No meio do caminho, fomos avisados que a criança já havia sido expelida”, contou.

Segundo o militar, o pai da criança foi orientado pelo telefone durante todo o trabalho de parto. Ao chegar no local, os bombeiros realizaram os procedimentos necessários para garantir a segurança da mãe e bebê.

“Chegamos no momento do nascimento e temos um enfermeiro na guarnição, então realizamos todos os cuidados necessários. Corte de cordão umbilical, proteção da criança e da mãe, levando todos muito bem para a Santa Casa”, completou.

Após o momento de susto, o casal foi deixado sob os cuidados da equipe médica da unidade, onde deve a puérpera e o recém-nascido devem permanecer de observação.

O Portal 6 também falou com o pai, que afirmou estar com o bebê no hospital. Ele também garantiu que tudo está bem e, em breve, deverá contar a própria versão de como tudo aconteceu.

Além do sargento Claudiomar, também atuaram no caso os sargentos Andrade e Robson.