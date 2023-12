Entenda por que ganhadores de ‘loteria’ goiana podem acabar perdendo grandes prêmios em dinheiro

Prêmio máximo para o grande sortudo é de R$ 50 mil, além de haver ainda outras premiações com valores menores

Isabella Valverde - 16 de dezembro de 2023

Pessoa segurando nota fiscal. (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

Ao todo, 176 pessoas contempladas com a Nota Fiscal Goiana (NFG) ainda não retiraram os prêmios recebidos, conforme levantamento feito pela Secretaria da Economia de Goiás. No entanto, o que poucos sabem é que esses ganhadores podem acabar perdendo o dinheiro.

Acontece que para cada sorteio realizado, existe um prazo estipulado para que os sortudos reivindiquem a quantia. Ao passar do tempo, perde-se a chance para o resgate.

Sendo assim, os 40 goianos sorteados ainda em setembro devem correr, já que possuem apenas até o dia 02 de janeiro de 2024 para pegar a bolada.

Os 62 ganhadores que foram contemplados na edição de outubro, precisam resgatar o prêmio até 04 de fevereiro, enquanto os 74 felizardos de novembro têm até o dia 05 de março.

A lista completa com todos os vencedores pode ser consultada por meio do site da Nota Fiscal Goiana.

Os prêmios podem ser resgatados pela mesma página, bastando realizar o login e fornecer os dados bancários solicitados para o depósito.

A partir da publicação do resultado no Diário Oficial do Estado de Goiás, os contemplados possuem 90 dias para garantir o dinheiro.

Vale ressaltar que para participar dos sorteios mensais, é necessários se cadastrar gratuitamente no site da NFG e durante as compras, solicitar a nota fiscal com o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

O prêmio máximo para o grande sortudo é de R$ 50 mil, além de haver ainda outras premiações com valores menores, como de R$ 10 mil, R$ 5 mil, R$ 1 mil e R$ 500.