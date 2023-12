3 signos que nos últimos dias de dezembro vão receber o que tanto queriam o ano todo

Dinheiro e um amor seguro são algumas das possibilidades para os sortudos da vez

Gabriella Licia - 17 de dezembro de 2023

(Foto: Ilustração/Max Andrey/Pexels)

Até o final do mês de dezembro, haverão alguns signos recebendo a confirmação que tanto queriam e, de fato, realizando um sonho que parecia distante.

Ainda há tempo de ser muito feliz neste fim de ano, vocês só precisarão manter a fé e a constância no que se propuseram a fazer.

Dinheiro e um amor seguro são algumas das possibilidades para os sortudos que, mesmo calejados de tantas batalhas, ainda permaneceram de pé.

Se está curioso para saber se o seu signo será um dos agraciados, confira a lista abaixo e as dicas do horóscopo. (Leia com o Sol, ascendente e Lua).

3 signos que nos últimos dias de dezembro vão receber o queriam o ano todo:

1. Touro

Os taurinos enfrentaram momentos muito complicados neste ano de 2023, principalmente com as fortes ações dos eclipses. Foram vários ciclos sendo quebrados ao longo dos meses, além de muitos medos de recomeços.

No entanto, neste final de ano vocês poderão ser contemplados com uma novidade muito reconfortante. Um amor muito puro, saudável e sólido está mais próximo do que imaginam.

Não feche nenhuma porta e deixe que o universo direcione todos os caminhos.

2. Virgem

Os virginianos conseguirão vencer os dias de luta, de uma vez por todas. A confirmação que aguardavam para uma mudança de direção acontecerá e o ano de 2024 será de muito crescimento profissional para vocês. Novas oportunidades surgirão de uma forma tão intensa que poderão até sentir receio no começo.

Mas nem ousem a recuar. É fundamental dar passos largos de agora em diante. Um dinheiro também entrará de forma abundante na conta bancária até o fim do mês.

3. Aquário

Por último, mas não menos sortudos, os aquarianos também receberão uma benção muito grande neste mês. Um sonho muito almejado poderá sair do papel e isso deixará os nativos bem agitados.

As dúvidas que tanto perturbaram as noites de sono serão resolvidas e a tranquilidade chegará para ficar, tanto no campo financeiro, como no pessoal.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades em tempo real!