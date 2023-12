Confusão em chá de bebê termina com grávida esfaqueada e vizinho morto, em Goiânia

Jovem, que tem 19 anos, precisou ser socorrida e levada para o HUGO

Gabriella Pinheiro - 17 de dezembro de 2023

Confusão entre vizinhos deixa homem morto e gestante ferida, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma confusão generalizada, com direito a golpes de faca na porta de uma residência, deixou um homem, de 31 anos, morto e uma jovem, de 19 anos, ferida. A situação aconteceu na noite de sábado (16) no Residencial Buena Vista IV, em Goiânia.

Todo o caso teve início por volta das 18h, no momento em que a vítima fatal havia chegado em casa e bebia na companhia de um amigo na na calçada, enquanto um chá de bebê ocorria ao lado do imóvel.

Em um dado momento e por razões desconhecidas, o homem deu inicio a uma discussão com a mãe da vizinha e passou a proferir ameaças contra ela.

Logo em seguida, ele retornou para dentro da propriedade, pegou um facão e foi em direção a filha da mulher – que está gestante e acompanhava a cena – e desferiu um golpe na mão dela. Além da jovem, outras pessoas também teriam sido atingidas por ele.

Após o caso, ele entrou na residência em que morava com a esposa e os filhos. Momentos depois, outras pessoas, que estavam na comemoração, arrombaram o portão e o agrediram com golpes de faca, ocasionando o óbito. A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local.

Em depoimento, a esposa da vítima afirmou que não conseguiu identificar os responsáveis pelo crime uma vez que havia se abrigado dentro de um cômodo da casa, juntamente com os filhos, durante a ação.

A jovem golpeada foi encaminhada até o Hospital de Urgências de Goiás (HUGO). O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e esteve no local para recolher o corpo.

Ao todo, 04 celulares foram apreendidos pela corporação. O caso está sendo investigado.