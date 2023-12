Conheça destino no Brasil que é fácil de chegar e é tão incrível quanto a Capadócia

Destaque no ecoturismo, município é conhecido por abrigar cânions e oferecer passeios de balão

Gabriella Pinheiro - 17 de dezembro de 2023

Praia Grande, em Santa Catarina (Foto: Youtube/ @RolêFamília)

Os tradicionais voos de balões e o cenário cercado de belezas naturais não são exclusividade da Capadócia, região da Turquia. No Brasil, uma cidade se assemelha a localidade estrangeira quando o assunto é paisagem.

Localizada em Santa Catarina (SC), o município de Praia Grande impressiona pela beleza e se destaca no setor do ecoturismo pela diversidade de atrações naturais.

Uma das principais atividades do local, e que foi responsável pelo apelido de “Capadócia Brasileira”, são os voos de balão que são responsáveis por preencher e embelezar o céu.

Os passeios ocorrem diariamente durante o amanhecer e oferecem vistas privilegiadas da cidade e dos nascer do sol. Os interessados devem realizar um agendamento e o tempo deve estar em condições favoráveis.

Além da aventura nas alturas, a cidade também é conhecida por abrigar vários cânions – paredões formados a partir de processos erosivos -, como o Itaimbezinho, considerado o mais monumental do Sul do Brasil, e o Malacara.

Por lá, ainda é possível aproveitar algumas boas opções voltadas ao turismo rural, que vão desde balneários e rios, até diversas cachoeiras espalhadas pelo município.

Para aqueles que possuem um ar aventureiro, há também a possibilidade de realizar trilhas (como a do Rio do Boi e a do Cânion Malacara), cavalgadas, rapel, passeio de quadriciclos, entre outras atividades.