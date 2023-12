Homem com suástica tatuada no meio do braço assusta moradores de Anápolis

Ele foi visto em uma das principais vias da cidade, de regata e aparentemente sem receio de mostrar o símbolo

Da Redação - 17 de dezembro de 2023

Homem estava acompanhado de outras pessoas (Foto: Reprodução)

Um homem foi visto com uma tatuagem de suástica no braço em frente a um hotel em Anápolis, na manhã deste domingo (17).

Ao Portal 6, uma testemunha apontou que ele estava acompanhado de outros homens na ocasião.

Por volta das 11h, o homem, que não foi identificado, foi visto sentado numa mesa em frente ao local, situado na Avenida Brasil Norte.

Aparentando ter por volta de 60 anos, ele estava vestido com um boné e uma regata, que deixou os braços à mostra.

Com isso, foi possível ver a tatuagem do símbolo nazista de aproximadamente 10 cm. Vale destacar que fazer apologia ao nazismo é crime previsto no Código Penal Brasileiro com pena de 2 a 5 anos de reclusão.

No entanto, não há consenso quanto à ilegalidade de uma tatuagem, já que o material está marcado no próprio corpo.