Gabriella Licia - 17 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Melike Benli/Pexels)

Se você é uma pessoa que acredita em coisas esotéricas, lado místico e mundo espiritual vai se interessar por essa simpatia infalível para tirar toda inveja da sua vida de uma vez por todas e começar o próximo ano de 2024 livre de maldade.

É fato que a maldade e a energia pesada de algumas pessoas podem atrapalhar não somente o ambiente, como até mesmo os planos que nos propomos a fazer.

O primeiro passo é identificar quem são essas pessoas ruins. Existem alguns pontos que indicam que a pessoa só finge gostar de você e, na verdade, sente inveja de tudo o que você tem.

Depois de entender quem são, é fundamental se afastar dessas pessoas e nunca, em hipótese alguma, revelar um sonho ou projeto para elas.

Caso realmente não saibam quem está sendo falso com você, é com recorrer a essa simpatia. Com o simples ritual, você poderá afastar todo o peso negativo e abrir seus caminhos para a prosperidade e sucesso.

Ficou curioso? Então confira o passo a passo abaixo. Pegue papel e caneta para anotar e não perder nenhum detalhe. Olha só!

Simpatia infalível para tirar toda inveja da sua vida e começar 2024 com o pé direito:

Pra atrair proteção para todos os campos da sua vida, como amoroso, pessoal e profissional, coloque sete folhas de louro mergulhadas em um vasilhame cheio de mel. Neste momento, peça ao ser superior em que você crê para que ocorra uma limpeza completa do seu campo astral e do seu lar.

Acenda uma vela branca durante este momento e reze aos anjos da guarda.

Além disso, banhos de sal grosso, arruda e alecrim são ótimas alternativas. Mas lembre-se: sempre derrame a mistura do pescoço para baixo. Assim, você não desalinhará seus chakras.

