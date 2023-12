6 métodos de descobrir a gravidez que foram extintos, mas faziam sucesso no passado

As fórmulas não tinham base científica confiável, portanto eram pouco precisas

Ruan Monyel - 18 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/YouTube/Lu Norbiato)

Ao longo da história, foram desenvolvidos diversos métodos para descobrir a gravidez antes dos testes modernos da atualidade. Alguns desses meios eram bizarros e chegavam a assustar as pessoas.

As fórmulas não tinham base científica confiável, portanto eram pouco precisas, sendo escoradas apenas no conhecimento popular e crenças de determinadas regiões.

Hoje em dia, temos testes de gravidez confiáveis, mas em outras épocas alguns modos para descobrir a vinda de um bebê causavam estranheza em muitos.

1. Teste do espelho

Nesta metodologia estranha, uma mulher deveria observar seu reflexo em um espelho por um período de tempo sem se mover.

Acreditava-se que se ela visse seu rosto mudar de cor ou apresentar características incomuns, isso indicaria uma gestação, é tão insano que fica difícil acreditar.

2. Urina com alvejante

Esse teste caseiro é utilizado até hoje por aquelas desconfiam estar grávidas.

Basicamente se mistura o xixi com alvejante e se a solução ficar efervescente o resultado é positivo e temos uma futura mamãe.

3. Teste da Cebola

Esse é o mais bizarro de todos, no Egito, a vítima deveria dormir com uma cebola próxima a ela, ou até mesmo, pasmem, com a hortaliça colocada na região íntima.

Se ela acordasse com o cheiro de cebola na boca, isso supostamente indicaria que um bebê está a caminho.

4. Xixi com vinagre

Parecida com a técnica do alvejante, a moça deve urinar em um recipiente contendo vinagre, para muitos, poderia revelar uma gravidez.

A reação resultante da experiência era interpretada de várias maneiras, como mudanças na cor, espuma ou até o odor, para determinar se era positivo ou negativo.

5. Urina com açúcar

O método não convencional, até parece inteligente, mas não possui nenhuma base científica que o comprove.

Basicamente, a mulher fazia xixi em uma xícara com açúcar, e se os grãos se unissem ao invés de dissolverem, parabéns, tínhamos uma nova gestante na área.

6. Teste do paladar

Por fim, esse teste não é para quem tem estômago fraco e consiste em tomar um generoso gole de xixi.

Na idade média, os médicos acreditavam que poderiam detectar doenças e a gravidez através do gosto do líquido expelido pelo corpo, e sim, isso dá arrepios só de imaginar.

