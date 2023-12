6 desejos que toda mulher grávida já sentiu pelo menos uma vez

Vontades inusitadas das gestantes podem ser o pior pesadelo dos futuros papais

Ruan Monyel - 11 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Pexels)

É comum durante o período gestacional existirem certas “tentações” que fogem do cotidiano, mas você já parou para pensar, quais os possíveis desejos que toda mulher grávida pode sentir ao menos uma vez?

As vontades das gestantes são o pior pesadelo dos futuros papais, e acontecem devido a alteração hormonal ou deficiência nutricional durante a gravidez.

Mas algumas dessas “loucuras momentâneas” são bizarras e vão além do desejo de comer. Ficou curioso? Leia até o fim e se surpreenda.

1. Tomar vinagre

Só de pensar, o estômago embrulha automaticamente. É recorrente ouvir relatos de grávidas que tomaram vinagre por um lapso momentâneo.

Segundo os relatos, muitas apontam que o cheiro o foi responsável pela atitude impensada.

2. Frutas exóticas

Manga, romã, caju, jaca, abacate, goiaba e graviola são frutas difíceis de serem encontradas em qualquer supermercado e em determinadas épocas do ano.

E adivinha? São o foco dos maiores desejos das futuras mamães.

3. Tijolo

Por incrível que pareça, existem relatos de mulheres que sonharam em provar uma lasca de tijolo ou até mesmo um pouco de barro, no intuito de saciar essa curiosidade do momento.

Ai vai uma dica, durante os 9 meses, nem pense em passar por casas em construção.

4. Roer as unhas do pé

Essa prática é comum para muitas mulheres no período gestacional, por mais nojento que pareça, o ato passa uma sensação de alívio em meio ao turbilhão hormonal durante o período.

Não contentes com as próprias unhas, algumas optam por roer as unhas dos pés do próprio marido. Atenção homens, mantenham seus pés por longe.

5. Ração de cachorro

Ah, vai me dizer que nunca experimentou a ração seu pet? Durante a gravidez, pode ser comum comer alguns grãos da iguaria.

Por via das dúvidas, compre rações de qualidade, afinal, seu cachorro também merece comer bem.

6. Combinações incomuns

Por fim, algumas combinações inusitadas podem ser solicitadas por algumas gestantes. Peixe com melancia, chocolate com feijão ou jiló com chantilly, qual sua favorita?

Essas combinações não enchem os olhos de ninguém, mas são frequentes entre mulheres que passam pela gravidez e toda a bagunça hormonal de ter um filho. Vai um sorvete com sardinha aí?

