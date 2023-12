Caso envolvendo Mariana Perdomo está causando alvoroço nas redes sociais de Goiânia

Comentários questionando produtos da loja dominaram a web ao longo desta manhã

Gabriella Pinheiro - 18 de dezembro de 2023

Nova fachada da Perdomo Doces. (Foto: Reprodução)

Uma suposta contaminação em doces da famosa confeitaria Mariana Perdomo, em Goiânia, e que pode ter acarretado na morte do assistente de gestão administrativo da Polícia Civil (PC), Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, tem causado alvoroço entre internautas de Goiânia.

O caso foi registrado na Delegacia de Investigações de Homicídio (DIH) no início da madrugada desta segunda-feira (18) e levou outras duas pessoas – sendo a mãe da vítima fatal, de 86 anos, e a nora dele, que está gestante – a terem intoxicação alimentar.

Desde o fim da manhã desta segunda-feira (18), publicações questionando a procedência dos doces ganharam força na web e geraram críticas entre os usuários.

Alguns optaram por manifestar o descontentamento com a loja, além de afirmaram que, a partir de agora, irão evitar consumir os produtos do local.

“slk Mariana Perdomo, também não compro mais nada de você”, afirmou um.

“Eu particularmente nunca gostei de Mariana Perdomo…. agora então”, disse outro.

Até mesmo algumas recomendações orientando que alguns usuários evitem ingerir alimentos oriundos da empresa também ganharam força na web.

“Não Comam Mariana Perdomo”, escreveu um.

“Acordei com 54 grupos mandando mensagem falando pra não comer na Mariana Perdomo”, disse outro.

Em nota enviada ao Portal 6, a assessoria da Mariana Perdomo alegou que “a empresa se solidariza com a família enlutada” e que está disponibilizando todos os elementos para comprovar a adoção de protocolos sanitários exigidos por lei.

Leia nota de esclarecimento

Ao longo de seus oito anos de existência, a Perdomo Doces sempre primou pela adoção de rígidos critérios de segurança alimentar. Ciente de sua responsabilidade, no sentido de agir de forma ética e transparente com seus clientes, parceiros e equipe composta por mais de 200 colaboradores sérios e comprometidos, a empresa se solidariza com a família enlutada e esclarece que dispõe de todos os elementos para comprovar junto aos órgãos de fiscalização a adoção dos protocolos sanitários exigidos por lei

A Perdomo Doces reforça, ainda, que não há nenhum tipo de laudo ou exame pericial que associe seus produtos a riscos à saúde humana. O corpo jurídico da empresa já está prestando todos os esclarecimentos às autoridades competentes, para que os fatos sejam elucidados o mais breve possível. Por fim, a Perdomo Doces assegura a seus clientes que os produtos comercializados seguem o alto padrão de qualidade que a tornou sinônimo de excelência e confiança.