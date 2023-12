Com arma falsa, vigilante inventa história mirabolante para se passar por PRF e enganar PM

História chamou atenção dos militares, que logo perceberam que tudo não passava de uma farsa

Augusto Araújo - 18 de dezembro de 2023

Falso policial foi preso após tentar ‘carteirada’ em acidente de trânsito. (Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem que fingia ser um policial, na Vila Jaraguá, em Goiânia, na tarde desta segunda-feira (18).

Tudo começou quando uma equipe dos militares atenderam a um acidente de trânsito, envolvendo um carro e uma caminhonete, sem vítimas.

Ao abordar o condutor do veículo de passeio, de 31 anos, o suspeito alegou ser da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas que estava sem a identidade funcional.

Ele ainda estava andando com um simulacro de arma de fogo, junto ao corpo, além de um bastão de madeira no banco traseiro do automóvel e uma camiseta da corporação.

Depois de consultar os sistemas, a PM entrou em contato com a PRF, que constatou que o homem não era registrado como policial e estava fingindo o tempo todo.

Dessa forma, o homem, que disse trabalhar como segurança particular, foi preso em flagrante pelos militares e levado para a Central de Flagrantes de Goiânia, para a tomada das devidas medidas administrativas.