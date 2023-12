Empresa de Elinner Rosa e do pai Eli Rosa não terá do que reclamar em 2024

Quase R$43 milhões dos R$ 71 milhões reservados pela Semusa na LDO do próximo ano são para as duas áreas em que instituto da família têm contratos de convênio e prestação de serviços com a Prefeitura de Anápolis

Pedro Hara - 18 de dezembro de 2023

Elinner e Eli Rosa não vão ter que reclamar dos recursos da LDO em 2024. (Foto: Reprodução)

Enquanto a Prefeitura de Anápolis reclama da baixa na arrecadação e na diminuição de recursos que recebe, alguns prestadores e fornecedores da saúde não terão do que reclamar em 2024.

É o que mostra o detalhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) apresentada pela gestão Roberto Naves (Republicanos) às vésperas do último ano do mandato do atual prefeito.

Conforme o documento, serão executados ao longo do próximo ano um pouco mais que R$ 71 milhões com procedimentos e serviços nas mais diversas áreas da saúde.

Porém, duas delas lideram quase cerca de 60% dos “investimentos”: as ligadas à hematologia e oncologia.

Juntas, elas demandarão mais de R$43 milhões dos R$ 71 milhões reservados.

Áreas estratégias como as de obestetricia e oftalmologia nao chegam, somadas, a R$ 1,4 milhão.

Coincidência ou não, a atual secretária municipal de Saúde, Elinner Rosa, e o pai dela, vereador Eli Rosa (PSC), são donos do tradicional Instituto Oncohematológico de Anápolis (IOA), gestor do Banco de Sangue e dos laboratórios Modelo – vinculado à uma das unidades de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) em Anápolis. Todos têm contratos de convênio e prestação de serviços ao município.

A Semusa e Prefeitura de Anápolis têm ignorado os pedidos de nota da Rápidas e do Portal 6. O espaço, no entanto, segue aberto para explicações e esclarecimentos.

PT não tem pressa para se movimentar em Anápolis

Em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto em Anápolis, o PT não está com pressa para trabalhar a pré-candidatura do partido.

Fontes ouvidas pela Rápidas disseram que a sigla deve aguardar as movimentações dos adversários para decidir o que fará.

“Nós estamos em primeiro, os adversários que precisam se mexer”, disse um petista à Rápidas.

André Fortaleza pode trocar o MDB pelo PSDB

Buscando ser uma ‘terceira via’ em Aparecida de Goiânia, o presidente da Câmara, André Fortaleza (MDB), deve estar de casa nova em breve.

Em rota de colisão com Vilmar Mariano (MDB), o destino mais provável é o PSDB, que deseja ter candidatura própria na cidade.

Vale lembrar que semanas atrás o presidente do legislativo aparecidense chegou a dizer publicamente que não sairia do grupo do ex-prefeito Gustavo Mendanha.

Na lista do TCM, Rosângela Rezende pode ficar inelegível

A deputada estadual Rosângela Rezende (Agir) está na lista de políticos que podem se tornar inelegíveis por irregularidades cometidas no exercício de cargos públicos.

Ela apareceu na lista do Tribunal de Contas de Municípios (TCM-GO) por conta da aquisição irregular de câmaras termográficas quando estava a frente da Secretária Municipal de Saúde de Mineiros, no Sudoeste do estado.

Janja será madrinha de dois projetos de Kajuru em Goiânia

Durante reunião com o presidente Lula (PT), o senador Jorge Kajuru (PSB) fez um convite à primeira-dama Janja.

Ele pediu para que ela seja madrinha de dois projetos que ele encampa em Goiânia: o centro de atendimento a pessoas com autismo e o primeiro instituto de doenças raras do Brasil.

De acordo com o senador, Janja já aceitou o convite, mas a assessoria da primeira-dama ainda não confirmou.

Nota 10

Para o Sindicato das Indústrias da Construção e Mobiliário de Anápolis (Sinduscon) pela boa pesquisa de mercado produzida pela entidade em conjunto com o consultor Rafael Brandão. Ficaram claros os desafios e oportunidades que o setor tem no município em 2024. Os outros sindicatos patronais anapolinos deveriam fazer o mesmo.

Nota Zero

Para Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) de Goiânia, que está realizando intervenções por toda cidade, mas os atrasos nas obras acabam se tornando dor de cabeça para os moradores da capital.

Um exemplo é a que está sendo realizada na Avenida Leste Oeste, na altura da Avenida Castelo Branco, que deveria ter sido entregue em novembro, mas parece não estar perto do fim.