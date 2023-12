Jovem decide leiloar virgindade por motivo inacreditável e recebe lance de R$ 6,2 milhões

Venda foi anunciada em site e garota decidiu abrir o coração para explicar o que fez ela tomar a decisão

Gabriella Pinheiro - 18 de dezembro de 2023

Laura decidiu leiloar a própria virgindade. (Foto: Divulgação)

Aproximadamente R$ 6,2 milhões. Esse é o valor mais alto que uma jovem britânica, identificada apenas como Laura, de 20 anos, recebeu em um lance que está organizando para vender a própria virgindade.

A venda da primeira vez dela foi anunciada no site Cinderella Escorts, uma plataforma online alemã que visa conectar clientes com profissionais do sexo.

“Laura gostaria de vender sua virgindade através de acompanhantes Cinderella. A linda garota britânica tem 20 anos. Um médico verificou sua virgindade. Para ter certeza de que ela é realmente virgem, o comprador pode trazer um médico para a reunião ou visitar um médico na Alemanha um dia antes”, diz a plataforma.

No entanto, a decisão para o leilão não surgiu do acaso e teria criada para atender um gesto nobre: ajudar a mãe da Laura, que é deficiente, a pagar os estudos. Ela também pretende usar o dinheiro para abrir um negócio próprio.

Mesmo que recente, a ação já tem dado resultado. Segundo a jovem, em reportagem a “Daily Star”, alguns membros da elite e famosos de Londres entraram na disputa.

Um deles, que ela define como sendo um “político misterioso”, foi responsável por dar o maior lance até o momento. Laura afirma que já se encontrou com ele.

“Estou tranquila com a minha decisão. Acho que toda mulher deveria ter o direito de decidir o que quer fazer com o seu próprio corpo sem enfrentar o julgamento de outras pessoas. Estou na universidade no momento e acho que o dinheiro realmente me ajudaria a focar nos estudos”, afirmou.