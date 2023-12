Com larvas e necrose, idoso de Anápolis aguarda há semanas por cirurgia no pé

Tudo começou com apenas um calo seco em um dos dedos, mas acabou evoluindo para um quadro gravíssimo

Samuel Leão - 19 de dezembro de 2023

Adolfo aguarda há três semanas por uma amputação, em Anápolis. (Foto: Acervo Pessoal)

O anapolino Adolfo Tadeu, de 69 anos, tem passado por momentos agoniantes e de sofrimento em busca de atendimento médico em Anápolis.

Ele aguarda uma cirurgia para amputar o pé há semanas e, enquanto ela não chega, agoniza e encara a piora do quadro.

Ao Portal 6, Marli Maria da Silva, esposa dele, contou que desde o dia 28 de novembro o idoso sofre com a necrose no pé, buscando ajuda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança, onde está internado.

“Ele tem um princípio de diabetes e não toma remédio. Tudo começou com um calo seco no quarto dedo do pé, que evoluiu para uma ferida e foi ficando preto. Buscamos ajuda e, se a ação tivesse sido mais rápida, ele poderia ter perdido apenas o dedo”, revelou.

Segundo ela, eles ficaram três dias na UPA e foram para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), onde o médico presente falou que era caso de amputação, os mandando de volta para a outra unidade.

“A regulação disse que colocou na fila, o médico até listou como urgência porque a lesão pode aumentar e até evoluir para óbito. Ele já está também com um quadro de pneumonia, a médica disse que o pulmão dele está com mancha. O pé está tendo até larva”, relatou, preocupada.

Adolfo segue aguardando a cirurgia definitiva, que irá resolver de vez o problema e permitir que ele retorne à rotina habitual. Enquanto isso, Marli segue em vigília, dando cuidados paliativos ao marido.

O Portal 6 tentou contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis (Semusa), nesta segunda-feira (18), para saber detalhes da situação do idoso e o porquê dele não ter passado pela intervenção cirúrgica.

A pasta, porém, não deu nenhum retorno. Apesar do silêncio, às 00h desta terça-feira (19) – algumas horas após a solicitação da reportagem – o paciente foi levado para o Hospital Municipal Alfredo Abrahão, onde aguarda a transferência para Goiânia, que foi anunciada à família para acontecer ainda hoje, mas ainda sem horário marcado.