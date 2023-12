Goiano arremata jantar com Ronaldo Fenômeno e Sabrina Sato por mais de R$ 100 mil

Evento foi promovido por instituições de caridade do ex-jogador e visa reunir fundos para obra sociais

Gabriella Pinheiro - 19 de dezembro de 2023

(Foto: Arquivo Pessoal/ Wilian Pires)

Conhecido pelos lances ‘salgados’ em leilões beneficentes, o cirurgião plástico goiano Wilian Pires foi o responsável por arrematar um jantar com o ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno e a apresentadora Sabrina Sato. O preço? Exatos R$ 110 mil.

O evento foi promovido por instituições de caridade do ex-atleta e tem como finalidade reunir fundos para a execução de obras sociais.

Além do jantar com as celebridades, Wilian também arrematou um pacote de divulgação de influencers com 12 posts por um valor de R$ 80 mil.

De acordo com ele, o encontro com os artistas ainda não foi marcado e a previsão é que a reunião aconteça após o Carnaval, em São Paulo (SP).

Mas essa não é a primeira vez que o médico se destaca nos leilões. Em 2022, em outra festa do segmento, o profissional arrematou um almoço com a influencer Virgínia Fonseca por mais de R$ 700 mil, juntamente com outras duas pessoas.

Segundo ele, os lances têm como objetivo ajudar instituições de caridade e contribuir na vida de outras pessoas.

“Na WP Cirurgia Plástica temos como propósito: fazer a diferença na vida das pessoas por meio da cirurgia plástica. E vinculado à empresa eu tenho o meu propósito de vida pessoal que é contribuir com que as pessoas saibam que elas podem ser quem elas quiserem, basta quererem”, disse ele.