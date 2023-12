Jovem de 21 anos morre em Goiânia após motorista embriagado furar sinal de “pare”

Vítimas foram arremessadas para fora de veículo, devido à força do impacto

Augusto Araújo - 19 de dezembro de 2023

Passageira de 21 anos morreu após motocicleta se chocar contra carro que furou o sinal de “Pare”. (Montagem: Divulgação/PCGO)

Um motorista embriagado foi preso pela Polícia Civil (PC), sob a suspeita de ter matado uma passageira de uma moto, após acidente de trânsito.

O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (19), no Setor Leste Universitário, em Goiânia.

Ao Portal 6, a titular da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), Caroline Paim, informou que o condutor, de 29 anos, estava saindo de uma boate com outros quatro amigos, no Centro da capital.

Em determinado momento, o jovem teria furado um sinal de “Pare” indicado na rua, colidindo com uma motocicleta, que tinha a preferência na via e era ocupada por duas mulheres.

Com a força do impacto, as vítimas foram arremessadas do veículo e a que estava na garupa, uma jovem de 21 anos, acabou morrendo no local.

A piloto da motocicleta foi atendida por uma equipe de socorristas e levada em estado grave para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO).

De acordo com Caroline Paim, a mulher ainda vai precisar passar por cirurgias, em decorrência das lesões que sofreu.

Após a chegada dos policiais, o motorista se recusou a fazer o teste de alcoolemia, sendo encaminhado para o Instituto Médio Legal (IML), a fim de ser submetido a exame clínico de embriaguez.

Após as análises, foi constatado em laudo que o jovem estava realmente sob efeito de bebidas alcóolicas. Dessa forma, o jovem foi preso em flagrante, pelos crimes de homicídio e lesão corporal culposa.