Ana Cañas se juntará à Filarmônica de Goiás no Música no Câmpus da UFG

Apresentação, que contará com obras de Tom Jobim, será nesta quinta-feira (21), em Goiânia

Maria Luiza Valeriano - 20 de dezembro de 2023

Ana Cañas foi indicada ao Grammy Latino por Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa (Foto: Divulgação/Leto Carvalho)

A Orquestra Filarmônica de Goiás encerrará a temporada de 2023 com a participação de Ana Cañas em uma apresentação que promete encantar o publico do Música no Câmpus, da Universidade Federal de Goiás (UFG).

O show será nesta quinta-feira (21), às 20h30, no Centro de Cultura e Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal, no Câmpus Samambaia, em Goiânia. Desse modo, esta edição do projeto trará um repertório especial com obras do maestro e compositor renomado Tom Jobim.

A junção de Ana Cañas com a Filarmônica se dará na apresentação de versões orquestradas de clássicos do artista, incluindo Água de Beber, Retrato em Branco e Preto e Desafinado, sob regência de Mariana Menezes, que já regeu algumas das principais orquestras brasileiras.

Além disso, Ana Cañas também apresentará as próprias composições e releituras de artistas nacionais e internacionais. Indicada ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, Ana ganhou o prêmio de “Show do Ano” de 2022 pela Associação Paulista dos Críticos de Arte.

Para apreciar o espetáculo, é preciso adquirir um ingresso no valor de R$ 20, mas há opção de meia-entrada solidária com a doação de um pacote de absorvente íntimo – uma parceria com o programa de Dignidade Menstrual do governo estadual.