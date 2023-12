Menor da Revoada assusta Papai Noel enquanto dirige carro e vídeo viraliza

Não é a primeira vez que influencer surpreende outros adultos ao ter comportamento de "gente grande"

Davi Galvão - 20 de dezembro de 2023

Klisman Silva, mais conhecido como “Menor da Revoada”, deu o que falar nas redes sociais ao fazer graça com o Papai Noel. (Foto: Instagram/@vinidemenor3)

Mais uma vez o influencer Klisman Silva, conhecido como “Menor da Revoada“, deu o que falar nas redes sociais, após protagonizar outra situação bastante curiosa, que envolveu até mesmo o “bom velhinho”.

Nas imagens, que já contam com mais de 11 milhões de visualizações, divulgadas no Instagram do jovem, é possível vê-lo dirigindo um carro, quando passa em frente a uma loja na qual havia um Papai Noel realizando anúncios.

Ao passar em frente ao local, Klisman chama a atenção do velhinho, que de imediato se assusta ao perceber que uma aparente criança estaria ao volante.

“Para com esse carro! Tem uma criança dirigindo o carro”, é possível ouvir o homem dizendo desesperado, enquanto o influencer ri da situação e segue o caminho.

Acontece que o jovem, que não aparenta ter mais de 12 anos, posta diariamente vídeos humorísticos dirigindo, bebendo em festas com adultos e tendo atitudes de “gente grande”.

É que, na realidade, o rapaz já tem 27 anos, mas acontece que ainda quando criança descobriu que possuía déficit do hormônio do crescimento, condição que compromete o desenvolvimento da estatura do corpo.

Apesar disso, Klisman leva a situação com bastante bom humor, e fez da condição que possui uma forma de se destacar em meio aos demais.