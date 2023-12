6 sobrenomes que são poderosos e indicam que sua família era muito rica no passado

Esses títulos foram marcados na história por fazerem parte da realeza e alta burguesia

Anna Júlia Steckelberg - 21 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Furkan Salihoğlu/Pexels)

A linhagem da sua família pode ser tão grande que talvez você não faça ideia disso. Mas não te julgamos!

Costumamos pensar em parentes até o quarto grau no máximo, né? Pois bem, se você for navegar na árvore genealógica do seu sobrenome, talvez você se depare com grupos de familiares verdadeiramente poderosos e ricos. Veja!

6 sobrenomes que são poderosos e indicam que sua família era muito rica no passado:

1. Jayme

Jayme trata-se de um adaptação do inglês James, originário de Jacob, significando “calcanhar” ou “substituto”.

O que acontece é que na Bíblia Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão gêmeo Esaú, a quem suplantou como primogênito, dando um pretexto ao sobrenome e sendo destinado às famílias de alto poder aquisitivo.

2. Nogueira

Aqui temos um sobrenome de origem portuguesa, Nogueira faz referência às pessoas mais poderosas que nasceram na região da Torre de Nogueira, ao norte de Portugal.

Nogueira é uma árvore cujo nome vem do latim medieval nocaria, de nux, nucis, todo fruto com amêndoa, de casca dura ou nozes.

3. Carneiro

Seguindo nossa lista, Carneiro é um sobrenome francês, derivado da palavra Mouton.

O título fazia referência às pessoas ricas que moravam em uma região próxima à uma cidade do país.

4. Duarte

Duarte é um nome inglês que significa “guardião rico” ou “guardião das riquezas”.

Assim, por muito tempo, nobres e realezas portuguesas aderiram ao nome na Idade Média, incluindo o décimo primeiro rei de Portugal, D. Duarte.

5. Valeriano

Segundo historiadores, Valeriano é um sobrenome dado aos filhos de Valério e quer dizer força, poder e valente.

Esse nome de família é facilmente destinado a pessoas mais poderosas, já que traz a obstinação, riqueza e sagacidade em suas referências.

6. Caetano

Por fim, Caetano é um nome e sobrenome com origem no gentílico latino Caietanus, ou seja, “habitante de Caieta”, hoje cidade de Gaeta, na província de Latina, Itália.

