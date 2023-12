Ganhadora da loteria impressiona ao revelar o preço da primeira coisa que comprou

Em defesa, ela explicou que adora a época do Natal e que as expectativas são excelentes para as festas

Gabriella Licia - 21 de dezembro de 2023

Loja de eletrodomésticos. (Foto: Ilustração/Freepik)

Uma ganhadora da loteria viralizou após expor qual item decidiu comprar depois de receber a enorme bolada, no valor de £ 90 mil (cerca R$ 558,7 mil).

Jennifer vive em Harlow, na Inglaterra, e contou ao The Sun que estava no salão da casa de uma amiga cortando o cabelo.

Foi quando de repente ela descobriu que teria tirado a sorte grande com um bilhete de aposta.

Então, sem pensar duas vezes, decidiu terminar o penteado, resgatar o prêmio e correr para uma loja de eletrodomésticos para garantir o seu primeiro investimento dos sonhos.

Lá, ela adquiriu uma Air Fryer de última geração, com dois compartimentos, que custou £ 180 (R$ 1.117). A justificativa da ganhadora foi que gostaria de comemorar o Natal com muita fartura.

“Eu sou uma mulher muito natalina. Minha irmã voltou ontem de Dubai para casa. Ela mora lá, então poderemos vê-la e às crianças também”, contou animada, enfatizando que preparará muitas receitas na panela elétrica dos sonhos.

Apesar de estar com o tornozelo fraturado e aguardando por uma cirurgia, Jennifer sustenta estar muito animada com a vitória e com as festas de fim de ano.