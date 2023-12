Pedreiro surpreende mostrando o que conseguiu comprar após anos de trabalho

"Estava esperando a oportunidade certa", explicou o influencer, que arrancou boas risadas dos internautas

Gabriella Licia - 21 de dezembro de 2023

Rafael Pedreiro. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Um pedreiro viralizou mostrando o que conseguiu comprar após anos de empenho, trabalhando com construções. O que mais surpreendeu foi o plot twist no final. Os internautas caíram na risada.

Identificado como Rafael Pedreiro, ele já acumula 1,4 milhão de seguidores. No vídeo em questão, ele inicia o relato dizendo que “comprei um carro de R$ 400 conto à vista”. Neste momento, aparece uma Dodge Ram nova.

“Quando comecei a trabalhar de pedreiro, as coisas não foram muito fáceis. Quando eu também comecei a fazer vídeo para a internet muita gente desacreditou e deu risada. Porém, como nenhum começo é fácil, eu nunca desisti e sempre corri atrás dos meus sonhos”, disse ele.

“Por muito tempo eu venho passando perrengue com carro velho, só que eu estava esperando a oportunidade certa para comprar um novo. Eu aprendi que tudo tem o seu tempo certo”, continuou.

Ao final do vídeo, ele mostra o verdadeiro carro que ele pegou: um carrinho de mão para as construções. A Dodge Ram era o carro do dono da loja em que ele comprou a ferramenta de trabalho.

Apesar do humor, ele confessou ter ficado muito feliz com a conquista e os internautas se divertiram nos comentários. Veja só!