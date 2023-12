Criança fica ferida após adolescentes chutarem bola em chamas contra ele, em Aparecida de Goiânia

Menores, que eram vizinhos da vítima, teriam ateado álcool no objeto

Gabriella Pinheiro - 22 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução)

Uma criança, de apenas 05 anos, ficou ferida após ser atingida por uma bola em chamas no Setor dos Estados, em Aparecida de Goiânia. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (21).

Toda ação teria ocorrido por volta das 18h na rua Aracajú, no momento em que a vítima estava em uma rua sem saída.

Em depoimento à polícia, uma testemunha afirmou que o item teria sido arremessado por três adolescentes, com idades de 12; 14 e 16, e eram vizinhos da criança.

Logo em seguida, os menores teriam encharcado a bola com álcool, ateado fogo e, posteriormente, chutaram a mesma em direção ao menino.

No momento do acidente, a mãe da vítima, que trabalha como diarista, havia acabado de chegar do trabalho e estava tomando banho.