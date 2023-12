Falta de troco em passagem de ônibus causa revolta e confusão generalizada, em Aparecida de Goiânia

Ação teria tido participação de cerca de 40 pessoas e envolvidos foram levados à Polícia Civil

Gabriella Pinheiro - 22 de dezembro de 2023

Terminal Garavelo, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

A ausência de troco no pagamento de uma passagem para uma viagem de transporte coletivo serviu de pontapé para uma confusão generalizada no Terminal Garavelo, em Aparecida de Goiânia. O caso aconteceu por volta das 19h de quinta-feira (21).

Em depoimento à PC, a atendente de cabine afirmou que o suspeito teria chegado no local, juntamente com outras pessoas, para fazer o pagamento do bilhete de entrada.

No entanto, ao mostrar a quantia, ele foi informado de que não havia troco, mas que poderia adentrar no ambiente.

Indignado pela ação, tanto ele quanto os demais companheiros entraram no ônibus, que estava parado no terminal, e começaram a dar murros e chutes nos vidros da janela do veículo.

Não o bastante, ele também teria ameaçado a funcionária afirmando que “a pegaria depois”.

Logo em seguida, a Polícia Militar (PM) foi acionada, esteve no local e encaminhou o suposto autor e os demais envolvido até a Central de Flagrantes.

Em relato, o suspeito afirmou que tentou fazer o pagamento com uma nota de 5 reais, mas nem a funcionária e o motorista tinham troco.

Segundo ele, uma outra pessoa ainda teria tentado pagar o valor, mas o gesto foi negado pela atendente. Neste momento, de acordo com o suspeito, ele e cerca de outras 40 pessoas deram início a confusão e danificaram o coletivo.

Por fim, o jovem ainda confessou ter dado um soco na porta do veículo, o que danificou o vidro do ônibus.