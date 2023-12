Goiás poderá ter chuvas intensas e temperaturas mínimas de até 20º C neste fim de semana; veja cidades

Precipitações devem vir acompanhadas de rajadas de vento com velocidade acima de 60 km/h

Karina Ribeiro - 22 de dezembro de 2023

Tempo chuvoso em Goiás. (Foto: Divulgação/Agência Cora de Notícias)

O clima mais ameno deve continuar em Goiás ao longo do fim de semana que antecede o Natal. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Devido a combinação de calor e umidade, há também alerta de risco de alto potencial para chuvas intensas que podem variar entre 20 mm e 50 mm em várias regiões do estado. Não obstante, podem vir acompanhadas de rajadas de vento de mais de 60 km/h.

Encabeçando a lista das cidades com temperaturas previstas mais baixas no sábado (23) estão Anápolis, Goiânia e Cristalina – todas com mínimas de 20º C. Os municípios devem receber também boa quantidade de chuva, entre 12 mm e 15 mm.

Com termômetros batendo a casa de 21 ºC estão: Davinópolis, Alto Paraíso, Ouvidor, Luziânia e Formosa. Por lá, as chuvas terão intensidade entre 10 mm e 15 mm.

Já no domingo (24), o prognóstico é semelhante – com Goiânia, Anápolis e Cristalina mantendo as mínimas de 20º C. O que muda é a quantidade de chuva prevista, caindo um pouco, girando entre 10 mm e 12 mm.

Para quem gosta do calor, a mínima mais elevado fica por conta de Porangatu e Aruanã. Ambas com previsão de 24º C.