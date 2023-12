Com histórico vencedor, lotérica de Anápolis oferece estratégia especial para quem vai jogar na Mega da Virada

Saiba como fazer para entrar na aposta, que promete grandes chances de vitória

Davi Galvão - 23 de dezembro de 2023

Fachada da Lotérica Milionária. (Foto: Luiz Fernando Silvério)

Com o fim do ano se aproximando, bate na porta de todos os brasileiros mais uma oportunidade para mudar completamente de vida com a “Mega da Virada”, que já está com o prêmio avaliado em R$ 570 milhões. Acontece que os anapolinos podem estar um passo a frente na corrida pelo prêmio.

Isso porque a Lotérica Milionária, que já ostenta um histórico mais do que considerável de apostas vencedoras de grandes – e pequenos – sorteios, está com uma estratégia única que promete alavancar as chances de levar a bolada.

Conforme explicado pelo administrador do local, Luiz Fernando Silvério, em entrevista ao Portal 6, são dezenas de jogos de 15 números organizados pela unidade.

“Os números também não foram escolhidos de forma aleatória, a gente tem um sistema próprio que analisa os números que mais apareceram nos últimos sorteios e calcula os mais prováveis. Obviamente não é nada garantido, mas os resultados anteriores são bem promissores”, explicou.

“Prêmios principais, os maiores de cada sorteio, foram sete até hoje, sendo cinco nos últimos três anos, incluindo Loto Fácil, Quina de São João, Mega-Sena […] Agora prêmios menores, de 30 mil, 50 mil, são vários, quase todo mês a gente paga um”, continuou.

Para participar do bolão da Mega da Virada, os interessados podem ir diretamente ao local Rua Quinze de Dezembro, n° 32, no setor Central, ou entrar em contato com o número da unidade, destinado às apostas: (62) 99698-4338.

Ainda, é possível realizar a aposta simples, que consiste em escolher seis números, com o custo de R$ 5.