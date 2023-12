Os signos que podem ter uma perda abaladora em breve

Período de retrogadação do planeta da comunicação pode ser muito hostil para alguns componentes do zodíaco

Gabriella Licia - 23 de dezembro de 2023

(Imagem: Reprodução/Freepik)

Antes do Mercúrio Retrógrado acabar, no próximo dia 02 de janeiro, haverão alguns signos que podem ter uma perda abaladora em breve e o prejuízo pode acontecer em vários campos, como financeiro e até afetivo.

Esse período de retrogradação do planeta da comunicação pode ser muito hostil para alguns componentes do zodíaco, principalmente aqueles que não estão se atentando aos detalhes e vivendo impulsivamente.

É tempo de parar, pensar, reavaliar a vida e abrir mão de certas coisas, atitudes e pessoas. No entanto, quem se recusar, pode acabar sentindo a perda de uma forma mais intensa.

Complicado, né? Mas isso não é o fim do mundo! Servirá para amadurecer muito essas pessoas. Se está curioso para saber de quem estamos falando, confira abaixo a lista que separamos, juntamente de algumas dicas do horóscopo. (Leia com Sol, Lua e ascendente).

Os signos que podem ter uma perda abaladora em breve:

1. Gêmeos

A perda de gêmeos pode ser um pouco mais complexa que os demais. Esse signo é regido pelo planeta Mercúrio, que está em retrogradação agora. Por essa razão, os nativos podem acabar perdendo um pouco a direção.

Planos, sonhos, vontades e amores podem ficar totalmente desnorteados neste fim de ano. Inclusive, a vontade de pedir demissão pode falar muito alto.

É preciso racionalizar bem o que está acontecendo. Brigas também estão aptas a acontecer. Cuidado para não perder amizades importantes.

2. Capricórnio

O capricorniano pode se preparar para perder um vínculo muito forte e próximo. A retrogradação acontece nesse signo e o nativo pode estar muito agitado nos últimos dias.

Não faça nada que poderá se arrepender depois. Espere para tomar decisões importantes no próximo ano. Não decida ter conversas duras no trabalho por agora, pois isso pode piorar muito sua vida.

3. Aquário

Por fim, o aquariano também pode enfrentar uma perda forte, mas no campo financeiro. A impulsividade desse pessoal pode ser altamente comprometedora nos próximos dias.

Cuidado com as viagens! Se não tiver nada marcado para o ano novo ainda, não invente de fazer algo em cima da hora. Isso pode trazer muito desgaste emocional e prejuízos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!