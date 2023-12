6 formas de afastar pessoas negativas sem elas perceberem

Praticando essas estratégias você pode manter distância de energias ruins sem conflitos desnecessários

Ruan Monyel - 24 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Pexels)

Ter uma vida plena e positiva é essencial para o bem-estar, e às vezes, afastar pessoas negativas é necessário para que a paz seja mantida e saúde mental fique em dia.

Nem sempre conseguimos evitar a presença da negatividade. No entanto, existem formas sutis de afastar essas energias prejudiciais sem que elas percebam.

Relaxa, não precisa ser rude ou insensível, praticando essas estratégias você pode manter distância de energias ruins sem conflitos desnecessários. Ficou curioso? Leia e aprenda.

6 formas de afastar pessoas negativas sem elas perceberem

1. Crie limites

Estabelecer limites claros mostra que tem respeito por suas próprias vontades e opiniões. Diga “não” quando necessário.

Pessoas negativas podem se afastar naturalmente quando percebem que você não está disposto a absorver suas energias tóxicas e elas nem se tocam que é proposital.

2. Conversas leves

Ao interagir com gente venenosa, mantenha a conversa em um nível superficial. Evite aprofundar-se em diálogos que possam levar a segredos e emoções.

Fale sobre assuntos neutros e positivos, assim, o indivíduo vai acabar se cansando de tantas conversas banais e quando você se der conta, já nem vai lembrar o nome dele.

3. Busque outras ocupações

A melhor forma de se afastar de alguém sem que ele perceba é manter-se ocupado com seus próprios interesses e projetos pessoais.

Eles podem sentir que você está comprometido com suas metas e atividades, assim, se distanciarão naturalmente.

4. Companhias positivas

Procure estar perto daqueles que te fazem bem, convide pessoas que compartilham valores similares para passar um tempo de qualidade juntos.

Ao fazer escolhas conscientes sobre aqueles que te cercam, não sobra espaço para toxicidade no círculo social.

5. Seja empático

Mostre empatia pelos sentimentos dos terceiros. Entenda as preocupações das pessoas e tente ajudá-las.

Demonstre compreensão sem absorver para o seu emocional. Isso permite que você mantenha uma distância saudável das pessoas negativas, que desaprovam a empatia.

6. Seja positivo

Por fim, nesse caso os opostos não se atraem, cultive a positividade e pratique a gratidão diariamente. Ao manter uma atitude otimista, você cria uma barreira natural contra a negatividade.

Aqueles que não compartilham dessa mesma ideia podem se afastar, sentindo-se desconfortáveis com as boas energias que irradiam do seu ser.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!