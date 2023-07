Você desconfia que tem, no seu ciclo de amigos, uma pessoa um tanto negativa demais? Se a resposta for sim, é possível descobrir isso apenas analisando algumas frases que as pessoas tóxicas costumam dizer com frequência.

Esses conteúdos podem não só afetar o bem-estar emocional e mental de outras pessoas, mas também minar sua autoestima e confiança. Portanto, leia até o final e descubra quais são elas.

6 frases que as pessoas tóxicas dizem com frequência e muitas vezes ninguém repara

1. “Você nunca acerta nada”

Geralmente, pessoas tóxicas têm o hábito de menosprezar as opiniões dos outros e fazer com que o outro se sinta inferior. Normalmente, elas gostam de aparecer e, para isso, precisam menosprezar qualquer perspectiva que não esteja alinhada com a delas.

2. “Você não pode fazer isso”

Outro conteúdo frequentemente falado por gente desse tipo é esse. Dessa forma, eles tentam minar os sonhos e aspirações dos outros, espalhando negatividade e desencorajamento. Então, cuidado!

3. “Ninguém vai te amar como eu te amo”

Essa frase pode parecer elogiosa à primeira vista, mas é uma manipulação emocional comum usada por pessoas tóxicas para manter os outros dependentes delas e com medo de perder seu suposto amor incondicional.

4. “Você é tão sensível”

Pessoas tóxicas muitas vezes desqualificam os sentimentos dos outros, rotulando-os como sensíveis demais ou emocionalmente fracos. Isso pode levar as vítimas a duvidarem de suas próprias emoções e inseguranças.

5. “Você nunca vai conseguir fazer isso”

Essa frase é uma forma de desencorajar os outros, alimentando a dúvida em suas habilidades e capacidades. Pessoas tóxicas querem ver os outros fracassarem para se sentirem superiores.

6. “Se você realmente me amasse, faria isso por mim”

Por fim, a manipulação emocional é uma das características mais comuns de pessoas tóxicas. Essa frase tenta fazer com que os outros se sintam culpados e responsáveis por satisfazerem as necessidades do indivíduo tóxico, mesmo que isso seja prejudicial para eles próprios.

