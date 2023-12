“Amilton Filho é a cara da política que queremos para Anápolis”, aposta Andreia Rezende sobre 2024

Vereadora é a entrevistada dessa semana do '6 perguntas para'

Pedro Hara - 24 de dezembro de 2023

Andreia Rezende é vereadora por Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

Andreia Rezende (SD) estará ao lado do MDB em 2024. Ao ‘6 perguntas para’ desta semana, a vereadora aponta que o partido possui os melhores quadros para o Executivo Municipal.

Entre Márcio Corrêa e Amilton Filhos, dois dos pré-candidatos da legenda, não titubeia. Opta pelo irmão, que é deputado estadual e “a cara da política que queremos para Anápolis”.

Ela também garante que permanecerá no Solidariedade, partido pelo qual foi eleita vereadora e possui um “carinho”.

Cotada para ser uma das campeãs de votos em 2024, ela não tem pressa para dar o próximo passo. Questionada se disputaria a Presidência da Câmara, ela aponta que deixará uma decisão como essa para o momento certo.

1. Você está entrando no último ano do mandato. Que marca seu trabalho deixará como legado na Câmara Municipal?

Um mandato próximo das pessoas, destacando especialmente nosso projeto “Tô no Bairro”, nos dedicamos a fazer um mandato ouvindo as pessoas, conhecendo os problemas e pensando caminhos para contribuir com as soluções.

2. No que você e suas quatro colegas de Câmara convergem quando o assunto é defesa dos direitos das mulheres?

Sim. Todas as leis propostas por cada uma de nós teve apoio da bancada feminina.

3. Márcio Corrêa ou Amilton Filho para prefeito em 2024?

O MDB tem os melhores nomes para 2024 para o Executivo municipal. Sem dúvidas, Márcio Corrêa tem minha admiração, mas sou suspeita, Amilton Filho é a cara da política que queremos para Anápolis.

4. Teme que a polarização nacional contamine a eleição municipal em 2024?

Sim. A polarização extrema não é boa para as pessoas, para a vida real.

5. Você é tida como uma das prováveis campeãs de voto no próximo pleito. Se isso se confirmar, concorreria à Presidência do Legislativo Anapolino?

Estamos focados no mandato, e ainda temos muito trabalho a fazer até as eleições. Quanto a presidência ainda não pensamos a respeito, é momento de trabalhar e deixar as eleições e essas decisões para o momento certo.

6. Permanecerá no Solidariedade ou mudará de legenda na janela partidária?

Permaneço no partido. Tenho carinho pelo partido que me elegeu e não tenho motivos para sair.