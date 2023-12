Essas são as 6 cidades que mais cresceram em número de habitantes em Goiás

Ranking comparou expansão habitacional nos municípios entre os anos de 2021 e 2022

Gabriella Pinheiro - 24 de dezembro de 2023

Vista aérea da cidade de Campos Verdes, onde há a maior discrepância entre população e eleitorado. (Foto: Prefeitura de Campos Verdes)

Seis cidades goianas passaram por um ‘boom’ e se destacaram entre os municípios de Goiás pelo crescimento populacional, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento comparou a expansão habitacional nos municípios, entre os anos de 2021 e 2022, e foi divulgado pela instituição em 2023.

Um dos locais que integra a listagem é o município de Campos Verdes, localizado na região Noroeste do estado.

Conhecida pela anual Feira das Esmeraldas – evento que reuni interessados no universo do mineral – e pela típica festividade de louvor a Santo Antônio, a Trezena, a cidade quase triplicou e saltou de 1.526 habitantes para 4.446 – ou seja, 291%.

Outra localidade a despontar no levantamento é Abadia de Goiás. Nesse município, o aumento foi de 209%, saindo de 9.158 para 19.141 habitantes.

Um dos destaques é a vista privilegiada da usina Corumbá IV, que fica nas proximidades da cidade. Além disso, o local também possui um lago artificial formado pela usina hidrelétrica de Corumbá IV, que gera energia para a cidade de Brasília.

Itapirapuã também não ficou de fora do ranking e partiu de 4.380 habitantes para 7.987, o que representa um aumento de 82,35%.

Anualmente, o local realiza o evento Rally de Bóias de Itapirapuã – que são quatro dias de festa à margem do Rio Itapirapuã, com shows – desfile para escolha da Garota Rally de Bóia, som automotivos, passeio ciclístico e competição no rio com bóias.

Além disso, a cidade também realiza a folia de São Sebastião, festa criada há dez anos, com missas, barracas, leilões e fogueiras.

São João da Paraúna é mais um dos pontos que registrou uma escalada de crescimento entre 2021 e 2022. Conforme o IBGE, o local saltou de 1.312 para 1.898 habitantes – ou seja, 44,66%.

Localizado ao Sul do estado, a cidade tem como principais rios o São Domingos e Turvo, além de possuir o riacho São João, que passa na lateral do município.

Na sequência, aparece Hidrolina com um aumento de 52%. A cidade, que antes tinha 3.450 moradores, passou a contar com 4.848, em 2022.

A economia do município é representada basicamente pela pecuária e pelo pólo têxtil de confecções da cidade.

Por fim, Mundo Novo também aparece em destaque. O município teve um crescimento de 4 540 moradores para 6.273, ou seja 38,1%.

Fundado em 1960, o local abriga a Igreja de São Vicente e a Catedral de Nossa Senhora Aparecida, que foi eleita a padroeira da localidade.