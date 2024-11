Lojas da Região da 44 anunciam novidade para atrair mais clientes até o fim de ano

Expectativa é de que mais de 1,2 mil de consumidores passe pelo polo confeccionista de Goiânia

Augusto Araújo - 26 de novembro de 2024

Movimentação em lojas da Rua 44, em Goiânia. (Foto: Divulgação / AER44)

A Associação Empresarial da Região da Rua 44 (AER44) anunciou uma mudança no expediente até o final de 2024, no intuito de atrair mais consumidores e fortalecer o comércio de Goiânia.

Isso porque as lojas, galerias e shoppings irão abrir aos domingos, no horário das 08h às 14h, de olho na Black Friday e no Natal.

Além disso, será mantido o funcionamento normal nos demais dias: de segunda a quarta-feira, das 8h às 18h; e às quintas, sextas e aos sábados das 7h às 18h.

Segundo o presidente da AER44, Sérgio Naves, a expectativa para esta última semana de novembro, na qual ocorre a Black Friday, é de uma movimentação de 400 mil pessoas, gerando um acréscimo de R$ 250 milhões nas vendas de varejo.

Além disso, para dezembro, a previsão da associação é de que o polo movimente cerca de 1,2 milhão de consumidores, gerando um faturamento de R$ 1,2 bilhão.

Promoções e 13º salário

Ainda de acordo com o dirigente da AER44, tamanha expectativa se justifica com base em levantamentos que apontam a Black Friday e o pagamento do 13º salário como principais responsáveis pelo aumento nas vendas.

Conforme projeção do Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO), a remuneração extra deve injetar R$ 11,5 bilhões na economia goiana, aumentando em 5% as vendas no varejo.

Além disso, um estudo da Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia (CDL Goiânia), apontou que as promoções da Black Friday deste ano devem atrair 64% dos consumidores da capital goiana para compras.

O levantamento aponta que os produtos mais procurados são roupas e acessórios, com 38% das intenções de compra; eletrodomésticos, com 30%; e eletrônicos, com 20%.