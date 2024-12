Após explosão de casos, dengue dá trégua na reta final de 2024

Dados levantados no painel da Secretaria de Estado da Saúde (SES) apontam taxas menores de contaminação

Paulo Roberto Belém - 06 de dezembro de 2024

(Foto: Pixabay)

Os casos de dengue em Goiás tiveram queda no mês de novembro, se comparado ao número de ocorrências do mesmo período do ano passado. É o que indica o Painel Eletrônico da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Considerando as informações sobre as arboviroses desta sexta-feira (06), segmento onde está incluído o vírus, a redução foi de 14%, sendo registrados 1.842 casos confirmados contra 2.137. Isto, levando em conta a semana epidemiológica (SE) 47.

Nas anteriores, também é possível verificar redução de casos, em relação ao mesmo período de 2023: 10% ( SE 46), 25% (SE 45), 10% ( SE 44), 25% ( SE 43), o que equivalem a um mês completo.

Ano recorde

Embora esteja havendo essa redução momentânea, o ano de 2024 já pode ser considerado o ano com maior registro de casos de dengue da história.

Até agora, desde o início de janeiro, já foram contabilizados 312.506 registros, contra 65.347 de 2023, o que representou um aumento expressivo de 273%.

Nos últimos 13 anos, período que o painel apresenta as informações sobre a arbovirose, o ano com menos casos contabilizados foi o de 2012, com 17.719 casos.