Mulher recebe 46 caixas de encomenda da Amazon e fica impressionada com o que tinha dentro

Sem se lembrar da compra, ela precisou conferir a fatura de cartão e desvendar o possível engano

Gabriella Licia - 24 de dezembro de 2023

Mulher recebeu 46 caixas e não se lembrava de ter efetuado o pedido. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Um vídeo tem dado o que falar na internet após uma mulher ser informada pelo porteiro do prédio que havia chegado 46 caixas da Amazon para ela. A grande questão é que ela sequer se lembrava de ter realizado a compra.

Lucia Maria Fragelli da Silva, como foi identificada no vídeo, recebeu uma mensagem do trabalhador do condomínio, chamado Luiz. “Oi dona Lúcia, chegou 46 encomendas aqui para a senhora. O rapaz do correios descarregou as caixas aqui e disse que eram 46 itens”, explicou o homem.

Imediatamente, ela ficou desesperada. “Que? Eu não pedi isso não. Tá errado. Impossível ser meu”, retrucou. O profissional continuou explicando que a mercadoria estava na portaria e que ainda estaria ocupando todo o espaço.

Minutos depois, o porteiro pede para que ela compareça até a recepção para retirar as caixas, pois a síndica poderia achar ruim a quantidade de embalagens no local.

Lúcia fica ainda mais complexada com a história, quando finalmente entendeu que se tratava de 46 caixas recheadas de produtos. Ela pede para que ele abra algumas e descubra o que tem dentro.

É neste momento que a conversa fica ainda mais inusitada. “É dona Lúcia, eu abri duas caixas e estão lotadas de livros”, disse Luiz.

“Meu Deus Luiz! (muitas risadas). Eu pedi isso mesmo. Não to acreditando no que eu fiz”, disse aos risos, após conferir a fatura do cartão e perceber que teria comprado tudo na Amazon.

“Eu nem leio”, confessou Lúcia. Nos comentários, os internautas apontaram que, provavelmente, ela possa ter efetuado o pagamento sob efeito de Zolpidem – remédio hipnótico indicado para tratamento de insônia e bastante conhecido por causar efeitos ilusórios nos pacientes.

