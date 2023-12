O passo a passo para fazer rabanada na Air Fryer: fica sequinha e perfeita

Receita é indispensável no Natal de muitas famílias e fica deliciosa

Gabriella Licia - 24 de dezembro de 2023

Existe uma forma muito simples de fazer rabanada para o fim de ano. (Foto: Reprodução/Captura via Youtube)

Um prato muito típico nas festas de final de ano é a rabanada, mas sabia que existe um jeito muito prático, delicioso e saudável de fazer essa comida na Air Fryer? Pois saiba que é possível e vamos te explicar o passo a passo.

A receita doce e saborosa é indispensável no Natal de muitas famílias, mas acaba sendo evitada, às vezes, para evitar as dificuldades com fritura, o excesso de bagunça e, claro, por questões de saúde.

Acontece que, desta forma que ensinaremos, o aperitivo pode ficar bem mais saudável e delicioso, sem causar nenhuma sujeira na sua cozinha. E aí, ficou curioso para saber como funciona? Então confira o passo a passo logo abaixo e anote todas as dicas!

O passo a passo para fazer rabanada na Air Fryer: fica sequinha e perfeita:

Ingredientes:

1 baguete ou pão francês (pode ser do dia anterior)

2 ovos

1 xícara de leite

1/2 xícara de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de chá de canela em pó

Pitada de sal

Óleo ou spray de cozinha para untar a cesta da Air Fryer

Como fazer:

O primeiro passo dessa receitinha deliciosa é cortar a baguete ou o pão francês em fatias grossas. Se estiver usando pão do dia anterior, melhor, pois ele tende a absorver melhor a mistura de ovos e leite.

Em uma tigela, misture os ovos, o leite, o açúcar, a essência de baunilha, a canela em pó e uma pitada de sal. Mexa bem até que todos os ingredientes estejam incorporados.

Depois, mergulhe cada fatia de pão na mistura de ovos, garantindo que ambos os lados estejam bem cobertos.

Agora, é hora de pré-aquecer a Air Fryer a 180°C por cerca de 5 minutos. Unte a cesta da Air Fryer com óleo ou use um spray de cozinha.

Coloque as fatias de pão na cesta da Air Fryer, garantindo que não estejam sobrepostas.

Asse as rabanadas na Air Fryer a 180°C por cerca de 10 minutos, virando na metade do tempo para garantir que ambos os lados fiquem dourados e crocantes.

Retire as rabanadas da Air Fryer e sirva quentes. Você pode polvilhar açúcar de confeiteiro por cima, se desejar.

Lembre-se de que os tempos de cozimento podem variar dependendo do modelo da sua Air Fryer, então fique de olho para evitar que as rabanadas fiquem muito secas. Bom apetite!

