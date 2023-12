Quem tem Air Fryer precisa aprender esta receita para surpreender no almoço ou jantar

Prático, rápido e delicioso, esse prato fica pronto em 30 minutinhos e vai deixar todos com água na boca

Gabriella Licia - 17 de dezembro de 2023

Carne feita na Air Fryer. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Receitas práticas utilizando a Air Fryer estão cada vez mais frequentes nas redes sociais e, desta vez uma mulher decidiu apresentar um passo a passo no Instagram, de tirar o chapéu e surpreender qualquer convidado.

Janaina Andrade compartilha dicas culinárias no perfil há algum tempo e a opção escolhida da vez foi uma peça de maminha quadriculada com molho chimichurri.

Além de ser extremamente simples, a receita ainda é econômica, prática e deixará todos os seus convidados impressionados com o sabor e a estética da carne.

E aí, ficou curioso para entender como fazer sua carne na panela elétrica? Então confira abaixo o passo a passo e não perca mais tempo com horas na cozinha. Veja só!

Quem tem Air Fryer precisa aprender esta receita para surpreender no almoço ou jantar:

Em primeiro lugar, você precisará ter uma peça de maminha inteira, sal e pimenta do reino a gosto e azeite para o preparo da carne. Para o molho de chimichurri será preciso:

4 colheres de sopa de salsinha fresca

1 pimenta dedo-de-moça picadinho

3 dentes de alho picadinho

1 cebola pequena bem picadinha

Suco de 2 limões

50ml de de azeite

50ml de água

Tendo todos os ingredientes postos, é hora de colocar a mão na massa. Faça cortes horizontais e verticais na peça de carne, de uma forma que fique quadriculada na superfície gordurosa.

Isso facilitará com que os temperos fixem melhor, além de deixar a carne mais macia. Depois tempere com sal e pimenta do reino, além de deixar um generoso fio de azeite sobre a maminha.

Agora é só colocar a 180°C na Air Fryer, por cerca de 15 minutos. Após isso, vire a carne e deixe por mais 15 minutos. Ao término dos 30 minutos, a carne estará prontinha para ser servida.

Quanto ao molho de chimichurri, basta misturar todos os ingredientes em um recipiente, mexer bem e servir como acompanhante da carne.

Veja!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Temperando Com Janaina Andrade (@temperandocomjanainaandrade)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!