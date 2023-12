6 tipos de presentes que ninguém gosta de receber no amigo secreto

A chave para presentear está em considerar os gostos pessoais do destinatário e evitar coisas genéricas

Ruan Monyel - 25 de dezembro de 2023

(Foto: Ilustração/X),

Receber presentes no amigo secreto, seja em reuniões de família ou entre os colegas de trabalho, sempre envolve uma dose de surpresa e há certos tipos de lembrancinhas que costumam desagradar a maioria das pessoas.

Quem nunca recebeu um mimo que simplesmente odiou, não é mesmo? A cara de desaprovação é instantânea, mas fazer a linha simpática é crucial para manter a boa relação.

A chave para presentear está em considerar os gostos pessoais do destinatário e evitar coisas genéricas, que na maioria dos casos, vão causar a impressão de falta de cuidado na escolha, fique atento.

6 tipos de presentes que ninguém gosta de receber no amigo secreto

1. Objetos de decoração

Abrindo a lista, tenha cuidado ao comprar artigos de decoração, afinal, os gostos são muito diferentes.

Seja uma cortina, tapetes ou quadros, em muitos casos a peça pode refletir o gosto do doador, mas nem sempre coincide com o estilo do outro.

2. Produtos de beleza

Presentear com um conjunto de produtos de beleza pode parecer atencioso, mas muitas pessoas têm preferências específicas, tornando difícil acertar na escolha.

Evite dar sabonetes ou hidratantes, a menos que tais produtos tenham sido solicitados pelo seu amigo secreto.

3. Meias e cuecas

Embora sejam itens extremamente úteis, esses tipos de presentes costumam ser considerados clichês.

Esses itens passam a impressão de terem sido adquiridos às pressas, e que não existiu o mínimo de capricho na escolha do mimo.

4. Doces genéricos

Quem não ama chocolate, né? Apesar de deliciosos, a famosa caixa de bombom é o presente mais óbvio e sem graça de todos.

Guarde os chocolates para a páscoa, e pense mais um pouco nos gostos pessoais do seu amigo secreto.

5. Utensílios domésticos

Pequenos objetos sem função prática podem acumular poeira nas gavetas, desapontando quem esperava algo mais usável.

Nunca opte por presentes para casa, busque peças de uso pessoal que agradem o amigo e façam ele se sentir especial.

6. Livros de autoajuda

Entregar um livro de autoajuda pode soar como um pitaco sobre a vida da pessoa, gerando desconforto na relação.

Por mais nobre que seja sua atitude, aquilo que está entrelinhas pode estremecer a amizade. Evite esse tipo de presente e não tenha dor de cabeça.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!