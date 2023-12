Acusado de grave crime em Goiânia foi preso querendo Natal e PC pede ajuda

Rosto do jovem foi divulgado pelo órgão para ajudar na investigação

Augusto Araújo - 25 de dezembro de 2023

Josemar Valério Alves Júnior está sendo investigado pelo assassinato de um homem, em Goiânia. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um jovem, de 23 anos, está sendo acusado de ter cometido um crime grave em Goiânia e a Polícia Civil (PC) está pedindo ajuda para a população ajudar nesse caso.

Josemar Valério Alves Júnior está sendo investigado pelo assassinato de um homem, de 28 anos, no setor Central da capital, ocorrido no dia 17 de setembro.

Conforme as apurações, o crime ocorreu por desacordos em pontos de venda de drogas. Na ocasião, o suspeito, acompanhado de outro homem ainda não identificado, invadiu a residência da vítima e a matou com diversos disparos de arma de fogo.

Depois do incidente, o jovem teria fugido para o Rio de Janeiro (RJ) e passou alguns meses por lá. No entanto, ele decidiu voltar a Goiânia para as festividades natalinas.

Entretanto, a polícia estava monitorando as movimentações de Josemar, que foi preso de forma temporária ao chegar na capital goiana.

Apesar do sucesso na prisão do suspeito, as investigações continuam, no sentido de identificar o co-autor do crime.

Qualquer informação pode ser comunicada à PC pelo telefone 197 e pelo WhatsApp 62-984048676, com garantia de absoluto sigilo.

A divulgação das imagens e identificação dos investigados foi precedida nos termos da Lei n.º 13.869 e Portaria n.º 547/2021- PC, no intuito de auxiliar a revelar novas testemunhas e encontrar o suspeito foragido.