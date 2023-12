Esses são os 6 bairros mais valorizados de Goiânia em 2023

Regiões tradicionais ocupam a lista, mas destaque foi para um setor inesperado

Maria Luiza Valeriano - 25 de dezembro de 2023

Jardim Goiás, Marista e Bueno seguem os mais caros (Foto: Divulgação)

Moradores de Goiânia têm vivenciado um aumento expressivo nos valores dos imóveis há anos, sendo que os últimos três se destacaram ainda mais, de acordo com dados do Índice FipeZAP. Com isso, alguns bairros alavancam a média, puxando, inclusive, os setores que fazem divisa com os bairros de metro quadrado mais caros.

Os bairros mais pujantes da capital seguem sendo o Marista, Sul, Jardim Goiás e Bueno, todos com o metro quadrado em torno de R$ 9 mil e previstos para aumentarem ainda mais.

“A partir de 2024, dificilmente se encontrará imóveis abaixo de R$ 10 mil/m² nesses setores”, afirmou o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO), Felipe Melazzo, juntamente com o Setor Oeste.

Embora o destaque esteja previsto para continuar nestes bairros, os entornos também tiveram aumentos expressivos de preços. Isso porque é possível usufruir da infraestrutura dos bairros mais valorizados tradicionalmente, enquanto os valores são entre 10% a 30% abaixo do comercializado.

A força gravitacional de bairros como o Bueno e o Marista foi o que levou os setores vizinhos a lideraram a valorização em 2023, sendo o Nova Suíça o maior destaque, tendo apresentado uma variação de 48,4% – chegando a R$ 6.373/m², segundo o Índice FipeZAP.

O Setor Sul seguiu, com valorização de 20,5% (R$ 9.143/m²), assim como Jardim América, que teve incremento de 17,4% (R$ 6.461/m²).

Já o Marista ocupou o 4º lugar, com 12,4% (R$ 9.450/m²), seguido pelo Oeste, cuja valorização foi de 9,7% (R$ 7.109/m²). Por fim, o Jardim Goiás se posicionou em 6º lugar, com uma variação de 9,1% (R$ 8.451/m²), influenciado pela tentativa de desacelerar o adensamento, de acordo com Felipe.