Grave acidente de trânsito tira a vida de casal e dois filhos, que viajavam para o Natal

Apenas filha mais velha, de 08 anos, sobreviveu ao impacto, ocorrido na divisa de Goiás com a Bahia

Augusto Araújo - 25 de dezembro de 2023

Quatro membros de família perderam a vida em acidente de trânsito. (Foto: Reprodução)

Um acidente gravíssimo na divisa de Goiás com a Bahia deixou quatro vítimas fatais da mesma família, após uma caminhonete se chocar contra um carro de passeio.

O caso teria ocorrido no fim de tarde deste sábado (23) em trecho da BR-020, no estado baiano, que faz divisa com Posse, no Noroeste Goiano.

No incidente, acabaram perdendo a vida Douglas Wendel da Silva Moura, de 28 anos, Ana Lúcia Pereira de Aguiar, de 30 anos, e os filhos Heitor Aguiar Moura, de 06 anos, e Eloah Aguiar Moura, de 03 anos.

A filha mais velha do casal, de 08 anos, foi encaminhada em estado grave para um hospital de Goiânia.

Na caminhonete, se encontravam a condutora do veículo e um passageiro, que foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital Municipal de Posse.

Conforme o site Cidade Verde, portal jornalístico de Piauí (PI), a família teria saído de Bom Jesus (PI) em direção a Brasília (DF), onde a mãe de Douglas mora, para passarem o Natal juntos.

As vítimas foram levadas ao Instituto de Medicina Legal (IML) da cidade, para a realização de exames periciais.