Motorista morre após fazer manobra e bater de frente com caminhão na BR-153

Condutor teria invadido pista no sentido contrário

Augusto Araújo - 25 de dezembro de 2023

Carro ficou completamente destruído após colidir contra caminhão, em São Luiz do Norte. (Foto: Divulgação/PRF)

Um motorista goiano morreu na manhã de Natal, após colidir de frente contra um caminhão, em São Luiz do Norte, cidade a 200 km de Goiânia.

O caso aconteceu em um trecho da BR-153 que passa pelo perímetro do município.

O condutor do automóvel teria invadido a pista contrária, indo na direção do veículo de cargas, que tentou desviar jogando para o acostamento.

No entanto, o motorista também teria feito a mesma manobra, o que acabou ocasionando o acidente de trânsito.

Em vídeo divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), é possível ver que o veículo de passeio ficou completamente destruído após o choque.

O condutor do carro, que ficou preso nos escombros, não resistiu e teve a morte decretada ainda no local.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado na região para fazer os exames periciais do ocorrido. Além disso, o motorista do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu negativo para a presença de álcool.