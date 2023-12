Aposentados e pensionistas têm dinheiro para receber; consulte quem está na lista

Ao todo, 1.431.372 de pessoas de todo o país foram contemplados pela iniciativa

Gabriella Pinheiro - 26 de dezembro de 2023

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

Aposentados e pensionistas podem ter dinheiro a receber. Isso porque o Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou mais de R$ 21 bilhões para aqueles que tiveram decisões favoráveis para concessão ou revisão do benefício por parte do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Para se ter uma ideia, o valor representa um total de 83% dos R$ 25,5 bilhões que já haviam sido divulgados pelo órgão em 2023, destinados para o pagamento da Requisições de Pequeno Valor (RPVs) – que são indenizações pagas pelo Governo Federal no valor de até 60 salários mínimos em que não há possibilidade de recurso.

Durante o ano, 1.431.372 de pessoas de todo o país foram beneficiadas por meio de revisões de aposentadorias, que variam entre auxílios-doença, pensões e outros benefícios.

Com isso, até o momento, exatos R$ 21.071.820.846,94 foram liberados pelo órgão federal para o pagamento do benefício. A maior quantia, de R$ 2,36 bilhões, foi divulgada no mês de abril e havia sido destinada para 257.904 beneficiados da Previdência Social.

É válido destacar que o dinheiro é liberado de forma mensal pelo CJF e é distribuído para cinco Tribunais Regionais Federais (TRFs) de todo o país.

O dia de pagamento de cada um dos valores são definidos por cada um dos TRFs. Os aposentados e pensionistas interessados em verificar se possuem valores a receber devem verificar o próximo lote atrasado no site do tribunal.

Para isso, é preciso que o beneficiário tenha o número de requerimento do processo, seu número de CPF ou o número da ação judicial.