Bombeiros seguem na busca por corpo de pai que se afogou tentando salvar filho em rio

Operação de resgate teve de ser interrompida durante a noite e foi retomada nesta manhã (26)

Samuel Leão - 26 de dezembro de 2023

Militares estão conduzindo operação desde a noite de Natal. (Foto: Divulgação)

Um pai, de aproximadamente 60 anos, segue desaparecido após se afogar tentando salvar o filho, de 30, que afundou no Rio Pirapitinga, no interior de Goiás. O caso aconteceu no início da noite desta segunda-feira (25), em pleno feriado de Natal.

Eles sumiram no corpo d’água, situado na zona rural de Cumari, por volta das 18h45. Segundo o Corpo de Bombeiros, o genitor teria adentrado a água na tentativa de salvar o jovem, que já se afogava, mas também teria sido puxado pela água.

Após ser acionado, a equipe da corporação situada em Catalão compareceu ao local e iniciou as buscas. Foram realizados mergulhos em áreas da região, onde a profundidade chegava a 5 metros.

Pelas fortes correntezas e adversidades, como a presença de pedras, a operação teve que ser interrompida à noite, por volta das 22h. As buscas foram retomadas na manhã desta terça-feira (26).

Na nova fase da operação, os bombeiros tiveram sucesso em localizar o corpo do rapaz e, agora, seguem à procura do pai.

*Atualizada às 10h com novas informações do Corpo de Bombeiros.