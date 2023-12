Goiânia perde duas posições em ranking das cidades mais ricas do país

Apesar da queda, a capital ainda se destaca e teve o 94º maior PIB per capita do país

Gabriella Pinheiro - 26 de dezembro de 2023

Expectativa é de que Goiânia tenha mais imóveis por valores mais altos (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Goiânia)

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que Goiânia caiu duas posições no ranking nacional sobre o Produto Interno Bruto (PIB).

De acordo com o levantamento, em 2021, a capital goiana teve uma arrecadação total de R$ 59,9 bilhões, o que representava 0,66% do PIB nacional.

Se comparado ao ano de 2020, o valor chega a ser 0,02 pontos percentuais menor. Embora não seja considerada expressiva, o declínio fez com que a cidade caísse duas posições no ranking e perdesse espaço para Maricá (RJ) e Niterói (RJ). Com isso, a capital goiana saiu da 13ª para 15ª colocação.

Os dois municípios cresceram devido à extração de petróleo e gás natural e subiram de 0,47% para 0,95% e de 0,54% para 0,74%, respectivamente.

Apesar da queda, a capital ainda se destaca e teve o 94º maior PIB per capita do país, tendo uma arrecadação de R$ 38,5 mil por habitante.

Vale ressaltar que além da capital, os PIBs de Anápolis, Aparecida de Goiânia e Rio Verde também aparecem entre os 100 maiores do Brasil.